Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Нуждается в проверке
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Дроны атаковали Республику Коми: под ударом мог быть Ухтинский НПЗ

атака на РФ НПЗ
Фото: Факти ICTV

10 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Ухта, что в российской Республике Коми, на расстоянии около 2 000 км от границы с Украиной.

Дроны атаковали Ухтинский НПЗ в Коми: что известно

Местные жители сообщают в соцсетях о пролете беспилотников и звуках взрывов в районе НПЗ. Официальных комментариев от российских властей пока нет.

Предварительно известно, что после серии громких взрывов в городе начались перебои с электроснабжением.

Сейчас смотрят


По словам очевидцев, взрывы произошли в районе Севастопольской улицы. Пожарные машины одна за другой отправились в сторону аэропорта. В местных пабликах также появилась информация о пробоине в цистерне на НПЗ.

В то же время в городе началась эвакуация торгового центра Ярмарка. Местные жители сообщают об отключении электроэнергии и мобильного интернета, а перебои с интернетом зафиксированы и в Сыктывкаре. По словам очевидцев, отключения происходят в районах, расположенных в радиусе 5-10 км от стратегических объектов.

В аэропорту Ухты введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ухта

Фото: Google maps

Напомним, украинские военные нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

В результате попадания беспилотников на территории Саратовского НПЗ прогремели взрывы и произошел масштабный пожар. Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ.

Также 9 августа ударные дроны Службы безопасности Украины атаковали завод по производству Шахедов в Татарстане Российской Федерации.

На этом складе хранятся готовые к использованию Шахеды, а также импортные запчасти к ним. Украинский дрон попал непосредственно в здание склада.

Читайте также
Россия увеличила удары дронами-камикадзе на Юге Украины до рекордных 670 атак — Волошин
Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Связанные темы:

атака дронаминефтьРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь