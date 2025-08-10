Дроны атаковали Республику Коми: под ударом мог быть Ухтинский НПЗ

10 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Ухта, что в российской Республике Коми, на расстоянии около 2 000 км от границы с Украиной.

Дроны атаковали Ухтинский НПЗ в Коми: что известно

Местные жители сообщают в соцсетях о пролете беспилотников и звуках взрывов в районе НПЗ. Официальных комментариев от российских властей пока нет.

Предварительно известно, что после серии громких взрывов в городе начались перебои с электроснабжением.

По словам очевидцев, взрывы произошли в районе Севастопольской улицы. Пожарные машины одна за другой отправились в сторону аэропорта. В местных пабликах также появилась информация о пробоине в цистерне на НПЗ.

В то же время в городе началась эвакуация торгового центра Ярмарка. Местные жители сообщают об отключении электроэнергии и мобильного интернета, а перебои с интернетом зафиксированы и в Сыктывкаре. По словам очевидцев, отключения происходят в районах, расположенных в радиусе 5-10 км от стратегических объектов.

В аэропорту Ухты введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Напомним, украинские военные нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

В результате попадания беспилотников на территории Саратовского НПЗ прогремели взрывы и произошел масштабный пожар. Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ.

Также 9 августа ударные дроны Службы безопасности Украины атаковали завод по производству Шахедов в Татарстане Российской Федерации.

На этом складе хранятся готовые к использованию Шахеды, а также импортные запчасти к ним. Украинский дрон попал непосредственно в здание склада.

