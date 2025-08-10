Фицо сравнил Украину с “травой”, которая страдает в споре “слонов”: в МИД отреагировали

Министерство иностранных дел Украины резко раскритиковало заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который сравнил Украину с травой в споре слонов в контексте предстоящего саммита Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

МИД осудил высказывания Роберта Фицо об Украине: что известно

Накануне Фицо заявил, что независимо от результатов встречи лидеров США и РФ 15 августа, больше всего пострадает Украина.

Сейчас смотрят

— Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, слоны дерутся или занимаются любовью, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава — в данном случае, Украина, — сказал Фицо.

В МИД Украины назвали подобную риторику откровенно оскорбительной и диссонирующей с духом добрососедства и солидарности, которые словацкий народ демонстрирует в отношении Украины.

— Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы, — говорится в комментарии МИД.

Также в МИД подчеркнули, что премьер Словакии так и не осознал истинных причин российского вторжения и опасности заигрывания с государством-агрессором. Там призвали Фицо воздержаться от недружественных фольклорных аллегорий и не использовать антиукраинские высказывания для повышения политических рейтингов.

— Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу, — подчеркнули в МИД.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.