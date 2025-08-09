Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Через два месяца после родов: Леся Никитюк потрясла сеть своим образом
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Жена Павлика растрогала успехами сына: он впервые заговорил
Классический служебный роман: Фроляк вспомнила, как познакомилась с мужем
Юлия Захарченко, редактор ленты
3 мин.

Прекращение огня необходимо, но линия фронта – это не граница: Ермак о переговорах в Британии

Рустем Умєров, Андрій Єрмак, Джей Ді Венс, Девід Леммі

Прекращение огня России против Украины необходимо, но линия фронта — это не государственная граница.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Ермак об итогах переговоров в Британии

— Вместе с Рустемом Умеровым мы провели важные встречи с европейскими советниками по вопросам безопасности, министром иностранных дел Великобритании и США. Я благодарен каждому из них за чрезвычайно конструктивный подход, — подчеркнул Ермак.

По словам главы Офиса президента, позиции Украины были четкими. Он подчеркнул, что надежный и длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с полным уважением к суверенитету и без признания оккупации.

Сейчас смотрят

По мнению Ермака, прекращение огня необходимо, но линия фронта — это не граница.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что партнеры поддерживают Украину не только на словах, ведь военная, финансовая и санкционная помощь будет продолжаться до прекращения агрессии.

Отдельно Андрей Ермак поблагодарил американского вице-президента Венса за участие в совместных обсуждениях, уважение ко всем мнениям и усилия, направленные на достижение надежного мира.

Читайте также
Лемми и Вэнс обсудили мирный план для Украины с партнерами в Британии
Девід Леммі та Джей Ді Венс

Источник: Андрей Ермак

Связанные темы:

Андрій ЄрмакВойна в УкраинеВеликобританияДжей Ди ВэнсСША
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь