Прекращение огня необходимо, но линия фронта – это не граница: Ермак о переговорах в Британии

Прекращение огня России против Украины необходимо, но линия фронта — это не государственная граница.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после переговоров с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Ермак об итогах переговоров в Британии

— Вместе с Рустемом Умеровым мы провели важные встречи с европейскими советниками по вопросам безопасности, министром иностранных дел Великобритании и США. Я благодарен каждому из них за чрезвычайно конструктивный подход, — подчеркнул Ермак.

По словам главы Офиса президента, позиции Украины были четкими. Он подчеркнул, что надежный и длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с полным уважением к суверенитету и без признания оккупации.

Сейчас смотрят

По мнению Ермака, прекращение огня необходимо, но линия фронта — это не граница.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что партнеры поддерживают Украину не только на словах, ведь военная, финансовая и санкционная помощь будет продолжаться до прекращения агрессии.

Отдельно Андрей Ермак поблагодарил американского вице-президента Венса за участие в совместных обсуждениях, уважение ко всем мнениям и усилия, направленные на достижение надежного мира.

Источник: Андрей Ермак

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.