Саммит Трампа и Путина станет проверкой на готовность РФ завершить войну – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры президентов США и России станут своеобразным испытанием для Кремля, проверкой, насколько серьезно Владимир Путин настроен на прекращение войны.

Об этом Рютте заявил в эфире ABC News.

Переговоры с Трампом – проверка для Путина

— Следующая пятница будет важной, потому что она станет проверкой для Путина, насколько серьезно он настроен положить конец этой ужасной войне, когда дело дойдет до переговоров в полном объеме, и будем надеяться, что пятница станет важным шагом в этом процессе, — подчеркнул Рютте.

Он отметил, что в центре обсуждения должны быть вопросы территорий, гарантий безопасности и признания того, что Украина имеет право самостоятельно определять свой путь.

Сейчас смотрят

— Украина должна быть суверенным государством, которое решает свое геополитическое будущее – конечно, не имея ограничений по численности своих военных. А для НАТО – чтобы не было ограничений по нашему присутствию на восточном фланге, – подчеркнул генсек.

На вопрос журналистов, существует ли вероятность, что Трамп и Путин могут договориться о чем-то, что фактически вознаградит Россию за вторжение в Украину, Рютте ответил: Нет, я не думаю, что риск существует.

Он добавил, что президент США настроен довести эту войну до конца и сохранить максимальное давление на российского президента.

— И следующая пятница будет важной, потому что это проверка для Путина, насколько он серьезно настроен во всем этом процессе, который впоследствии должен продолжиться после пятницы с участием Украины, — подытожил генсек НАТО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.