Зеленский и Алиев провели переговоры: осудили российский удар по нефтебазе SOCAR

Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщил глава государства в Telegram.

Азербайджан и Украина выступили против атак РФ на энергетические объекты: что известно

Лидеры двух стран решительно осудили целенаправленный российский авиаудар по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Украине.

Сейчас смотрят

Зеленский поздравил Алиева с достижением мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией и проинформировал о контактах Украины с партнерами, в частности США и европейскими странами, относительно мирных переговоров с Россией.

Стороны обсудили энергетическое сотрудничество и попытки России помешать транспортировке азербайджанской нефти и газа. Зеленский отметил, что атаки РФ на энергетическую инфраструктуру направлены на блокирование энергетических путей, которые гарантируют независимость Украине и другим европейским странам.

— Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость. Делаем все для защиты нашей страны и людей, — отметил Зеленский.

В офисе Алиева подтвердили, что Азербайджан осуждает не только удар по нефтебазе SOCAR, но и атаку на газокомпрессорную станцию вблизи границ Румынии, которая транспортирует азербайджанский газ в Украину.

Напомним, в ночь на 8 августа армия РФ нанесла удар по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области.

Также, в ночь на 6 августа осуществила целенаправленную атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.