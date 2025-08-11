День освобождения Вашингтона: Трамп объявил о развертывании Нацгвардии в столице

Президент США Дональд Трамп приказал ввести Национальную гвардию в Вашингтон и взял под свой контроль городское полицейское управление.

Он назвал столицу “городом без законов”, хотя это резко противоречит официальной статистике преступности, пишет The Guardian.

Трамп приказал ввести Нацгвардию в Вашингтон

Этот шаг президента США был быстро осужден как “отвратительное, опасное и оскорбительное” посягательство на политическую независимость города с разнообразным расовым составом населения.

Белый дом подтвердил изданию, что федеральное управление продлится 30 дней.

Во время выступления на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 11 августа, Трамп заявил, что делает “исторический шаг, чтобы спасти столицу нашей нации от преступлений, кровопролития, хаоса, нищеты и еще худшего”.

— Это — день освобождения в Вашингтоне, и мы собираемся вернуть нашу столицу, — сказал президент.

Он описал Вашингтон как “один из самых опасных городов в мире”. По словам Трампа, уровень убийств там выше, чем в Боготе или Мехико.

При этом уровень насильственных преступлений сейчас находится на минимальном за 30 лет уровне.

Министр обороны Пит Хэгсет заявил, что в течение следующей недели 800 военнослужащих Национальной гвардии выйдут на улицы Вашингтона.

— Они будут сильными, они будут жесткими и будут действовать бок о бок с партнерами из правоохранительных органов, — уточнил он.

Трамп добавил, что может отправить в Вашингтон также армию, “если понадобится”.

Чрезвычайное положение в сфере общественной безопасности

Президент впервые федерализует Полицейское управление Метрополитена Вашингтона. Для этого он ссылается на раздел 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия.

Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере общественной безопасности и передал контроль над полицией генеральному прокурору Пэм Бонди.

Он пообещал, что позволит полиции “делать все, что захочется” в ответ на провокации.

— Это единственный язык, который они [вероятные преступники] понимают. Они любят плевать в лицо полиции. Вы плеваете — мы бьем, и бьем очень сильно, — пояснил он.

Раздел 740 требует от мэра города Мюриэл Баузер предоставлять “такие услуги Полицейского управления Метрополитен, которые президент сочтет необходимыми и целесообразными”, если глава государства считает, что существуют “особые обстоятельства”, которые этого требуют.

Президент может осуществлять такой контроль только 30 дней, если Конгресс не примет закон о его продлении.

На прошлой неделе бывший сотрудник Администрации общих служб, 19-летний Эдвард Користин, член так называемой “команды по эффективности правительства” с прозвищем Big Balls, вероятно, был атакован группой молодых людей возле своего автомобиля.

После инцидента Трамп начал обсуждать возвращение федерального контроля над городом и привлечение Национальной гвардии для подавления уличной преступности.

