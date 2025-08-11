Китай внимательно следит: сенатор Грэм об угрозе чрезмерного “вознаграждения” Путина

Американский сенатор Линдси Грэм считает, что если мирное соглашение между Украиной и РФ закончится в пользу Путина, то Тайвань пропадет. Ведь Китай очень внимательно следит за дипломатическими усилиями американского президента Дональда Трампа.

Об этом сенатор сказал в интервью Кристен Велкер из NBC, пишет издание Politico.

В пятницу, 15 августа, на Аляске запланирована встреча Трампа и Путина. Это будет первый визит российского президента в США за последние десять лет.

– Если все закончится так, что Путин получит чрезмерное вознаграждение (в результате мирного соглашения, – Ред.), то Тайвань пропадет, – сказал Грэм.

Напомним, что Трамп предложил обмен территориями «в интересах обеих сторон» в мирных переговорах. Однако президент Украины Владимир Зеленский категорически против того, что Киев может отказаться от каких-либо территорий.

В то же время Линдси Грэм хотел бы участия Зеленского в переговорном процессе.

— Как будет выглядеть выгодное соглашение? Обеспечить, чтобы 2022 год не повторился. Во времена Байдена и Обамы Россия напала на Украину. Цель президента Трампа — положить этому конец навсегда. Как это может выглядеть? Будут обмены территориями, но только после того, как Украина получит гарантии безопасности, — сказал Грэм.

Китай наблюдает за Трампом

Китай, который является основным покупателем российской нефти, беспокоит президента Дональда Трампа.

По словам Линдси Грэма, Дональд Трамп хочет положить конец войне в Украине таким образом, чтобы не побудить Китай захватить Тайвань.

– Мы не стремимся унизить Путина, мы стремимся заключить соглашение, чтобы убедиться, что не будет третьей инвазии (нападения Китая на Тайвань, – Ред.) – подчеркнул сенатор.

