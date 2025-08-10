Лидеры ЕС стремятся поговорить с Трампом перед саммитом с Путиным — Bloomberg

Лидеры европейских стран пытаются провести беседу с президентом США Дональдом Трампом перед его встречей на Аляске с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Лидеры ЕС хотят говорить с Трампом

По словам источников, лидеры ЕС хотят пообщаться с Трампом до 15 августа, когда должна состояться его встреча с Путиным.

Перед этим, в течение выходных, состоялся интенсивный дипломатический марафон между представителями США, Украины и европейских государств.

В субботу, 9 августа, в Великобритании состоялись встречи с участием вице-президента США Джей Ди Венса и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми.

В воскресенье, 10 августа, послы стран ЕС проинформировали о результатах этих переговоров. В понедельник министры иностранных дел блока планируют провести онлайн-встречу.

Белый дом пока не ответил на запрос о возможном звонке Трампа европейским лидерам.

Территориальные требования Путина

По данным Bloomberg, в ходе продолжающихся контактов между американскими и российскими чиновниками Путин требует, чтобы Украина передала РФ весь восточный Донбасс и Крым, незаконно аннексированный в 2014 году, как условие для прекращения огня и начала переговоров о долгосрочном урегулировании.

Такой сценарий означал бы, что Киев должен отказаться от части территорий Луганской и Донецкой областей, которые сейчас остаются под контролем Украины, и фактически предоставляет России победу, которой ее армия не смогла достичь военным путем с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Генсек НАТО Марк Рютте в воскресенье в эфире программы This Week на канале ABC заявил, что в случае продолжения переговорного процесса “территориальный вопрос придется вынести на обсуждение” вместе с гарантиями безопасности для Украины.

Он предположил, что это может означать признание Украиной факта потери контроля над частью своей территории без официального отказа от суверенитета над этими регионами.

Украина настаивает на продолжении давления на РФ

Украина и ее европейские союзники настаивают на установлении режима прекращения огня с фиксацией текущей линии фронта как первого шага перед началом переговоров о более устойчивом урегулировании.

Они также считают необходимым продолжать экономическое давление на Москву через санкции, чтобы заставить Путина изменить позицию.

Дональд Трамп ранее угрожал ввести санкции против России накануне крайнего срока в США, который истек в прошлую пятницу.

Однако пока Трамп воздержался от прямых шагов в отношении Кремля и ограничился дополнительными пошлинами против Индии из-за ее закупки российской нефти.

