Могут привлечь Нацгвардию: Трамп заявил, что выселит бездомных из Вашингтона

Главное Трамп заявил о планах выселения бездомных людей с улиц Вашингтона.

Юридическая основа плана Трампа пока остается неясной.

Мэр Вашингтона Боузер отрицает волну преступности и заявляет о снижении уровня преступности.

В Белом доме рассказали о привлечении 450 офицеров ФБР.

Президент США Дональд Трамп пообещал выселить бездомных из Вашингтона и заключить преступников в тюрьму. Мэр Вашингтона утверждает, что всплеска преступности в городе не наблюдается.

Об этом сообщает Reuters.

Выселение бездомных из Вашингтона

Один американский чиновник рассказал, что администрация Трампа готовится привлечь военнослужащих Национальной гвардии.

Сейчас смотрят

– Бездомные должны немедленно выселиться. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. Преступники, вам не нужно выселяться. Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место, – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Через несколько часов после заявления Трампа представитель вашингтонского отделения ФБР подтвердил, что агенты ведомства участвуют в усилении правоохранительного контроля в Вашингтоне.

Пока в Белом доме отказались объяснить, на каком правовом основании Дональд Трамп собирается выселять людей из столицы. Президент контролирует только федеральные земли и здания в Вашингтоне.

По данным организации Community Partnership, которая занимается вопросами бездомных людей, в Вашингтоне с населением около 700 тысяч бездомными являются 3782 человека. Большинство таких людей находятся в приютах или временном жилье, но не на улице.

В прошлом месяце Трамп подписал указ, который должен облегчить местным властям городов выселение бездомных людей, направляя их в учреждения для лечения и т. п.

Общественные организации осуждают этот указ, поскольку он поощряет принудительное заключение гражданских лиц — помещение людей с проблемами психического здоровья в лечебные учреждения без их согласия.

Привлечение Нацгвардии в Вашингтоне

Стоит отметить, что в американских штатах обычно губернатор решает, когда можно привлечь войска Национальной гвардии, а вот в Вашингтоне, округ Колумбия, президент напрямую контролирует эти силы.

Последний раз Нацгвардию в Вашингтоне привлекали 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

По словам представителя Белого дома, в Вашингтон направят дополнительные силы федеральной полиции после нападения на одного из сотрудников администрации. Этот случай разозлил президента.

Полицейское управление Вашингтона сообщает, что за первые семь месяцев 2025 года количество насильственных преступлений в столице снизилось на 26% по сравнению с прошлым годом, а общее количество преступлений снизилось примерно на 7%.

Мэр-демократ Мюриэл Боузер заявила, что в Вашингтоне не фиксируется всплеск преступности.

— Это правда, что в 2023 году у нас был ужасный всплеск преступности, но сейчас не 2023 год. В течение последних двух лет мы работали над снижением уровня насильственных преступлений в этом городе, и сейчас он является самым низким за последние 30 лет, — сказала Боузер.

Источник : Reuters, Axios

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.