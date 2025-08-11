Навроцкий обсудит с Трампом размещение войск США на территории Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, которая должна состояться в Белом доме в начале сентября, обсудит вопросы безопасности и отношений с Украиной, а также размещение войск США на территории Польши.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич в эфире PAP.

Размещение войск США на территории Польши

По его словам, это будет “первый большой зарубежный визит” Навроцкого.

— Это чрезвычайно важно, поскольку, с одной стороны, мы являемся восточным флангом НАТО, а с другой – важным экономическим и политическим партнером для Украины в целом, – подчеркнул Лескевич.

Он отметил, что вопросы безопасности будут включать, среди прочего, размещение американских войск в Польше.

Ранее Навроцкий говорил, что в начале своего президентства, кроме Вашингтона, хотел бы посетить Ватикан. Вероятно, это произойдет именно по дороге в США.

Лескевич сказал, что в настоящее время идет подготовка первых визитов, отметив, что Навроцкий обязательно примет участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН, но детали других визитов “пока не разглашаются”.

Источник: PAP

