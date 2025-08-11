Поставки оружия Украине продолжатся независимо от встречи Трампа с Путиным — Рютте

Координация союзников по НАТО в отношении военной поддержки Украины будет продолжаться, независимо от результатов предстоящих переговоров президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным.

НАТО будет помагать Украине независимо от переговоров Трампа с Путиным

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News.

НАТО обеспечит Украину всем необходимым, чтобы она могла бороться и быть в наилучшем возможном положении, когда придет время переговоров о прекращении огня или мирном соглашении, подчеркнул он.

По словам Рютте, уже реализованы первые два пакета помощи от Нидерландов и скандинавских стран, а в ближайшее время ожидаются новые объявления.

Генсек также отметил, что президент США фактически вновь открыл возможности для масштабной военной помощи Украине.

– По сути, президент Трамп, как я уже говорил, вновь открывает шлюзы летальной военной помощи Украине. Оплачивается европейцами и Канадой, что, по моему мнению, является логичным и справедливым, – подчеркнул он.

Рютте уточнил, что этот процесс дополняет уже существующую поддержку со стороны Европы, включая инвестиции в развитие украинской оборонно-промышленной базы. Поставки оружия координирует командование НАТО в Висбадене, чтобы Киев получал все необходимые ресурсы для ведения боевых действий и подготовки к мирным переговорам.

Что этому предшествовало

8 августа Дональд Трамп сообщил, что встретится с Владимиром Путиным 15 августа 2025 года в американском штате Аляска.

Ранее во время подписания декларации между Азербайджаном и Арменией он заявил, что в рамках договоренностей о завершении войны в Украине рассматривают вариант обмена территориями.

Президент Владимир Зеленский ответил, что Украина готова работать вместе с США и международными партнерами ради справедливого мира, но любые территориальные уступки России исключены.

– Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут, – подчеркнул Зеленский.

В то же время администрация США сообщила, что Трамп не исключает проведения трехстороннего саммита с участием Зеленского и Путина на Аляске.

10 августа глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что любые договоренности между США и РФ о завершении войны должны обязательно учитывать позицию Украины и Евросоюза.

Она созывает 11 августа встречу европейских министров иностранных дел для согласования дальнейших шагов.

