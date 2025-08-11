Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обмолвился, что в пятницу он поедет в Россию, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным. Спустя несколько минут он уточнил, что все же Путин прилетит в США.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме в понедельник, 11 августа.

Встреча Трампа с Путиным 15 августа

– Знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я еду в Россию. Мне не нравится находиться здесь и говорить о том, насколько опасной, грязной и отвратительной стала некогда прекрасная столица, – сказал он.

Ранее американская и российская стороны заявляли, что встреча должна состояться на Аляске в Соединенных Штатах.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп уточнил, что встреча с Путиным состоится 15 августа все же на Аляске.

– Путин приезжает в нашу страну. Не мы к нему, – заявил Трамп.

Президент США добавил: Я собираюсь поговорить с Путиным и скажу ему, что вы должны положить этому конец.

По словам Трампа, диктатор Путин хочет встретиться с ним как можно скорее.

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отмечал, что Москва пытается превратить запланированную встречу Трампа и Путина не в реальные мирные переговоры, а в инструмент для разъединения США и Европы.

