Украина должна участвовать в переговорах по своей территории – глава МИД Испании

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Украина должна участвовать в переговорах касательно своей территории.

Его слова цитирует издание Sky News.

Украина должна участвовать в переговорах

Испания подчеркнула важность включения Киева во все переговоры о будущем Украины на фоне запланированной на пятницу встречи на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Альбарес заявил, что никто не должен принимать решения относительно территории Украины без участия украинского правительства.

Что касается встречи Путина и Трампа, то глава МИД Испании считает “позитивным” то, что кто-то садится за стол переговоров с диктатором, чтобы “говорить о мире, но настоящем мире, а не окончательном нарушении суверенитета Украины или европейской безопасности”.

– Если агрессивная война принесет России выгоду, мир станет более нестабильным. Любой может соблазниться захватить часть территории своего более слабого соседа, – добавил он.

Напомним, Трамп анонсировал встречу с Путиным, которая должна состояться 15 августа на Аляске. Он также заявил, что в соглашении о войне России против Украины стоит ожидать обмена территориями.

