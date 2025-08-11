Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.

Вместо Аляски: Трамп заявил, что поедет в Россию 15 августа

Трамп_Путін
Фото: Факти ICTV

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в пятницу он поедет в Россию, чтобы встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме в понедельник, 11 августа.

Трамп едет в Россию на встречу с Путиным

– Знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я еду в Россию. Мне не нравится находиться здесь и говорить о том, насколько опасной, грязной и отвратительной стала некогда прекрасная столица, – сказал он.

Президент США мог оговориться, ведь ранее американская и российская стороны заявляли, что встреча должна пройти на Аляске в Соединенных Штатах.

На прошлой неделе Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа. Местом встречи американский президент называл Аляску.

По словам Трампа, диктатор Путин хочет встретиться с ним как можно скорее.

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отмечал, что Москва пытается превратить запланированную встречу Трампа и Путина не в реальные мирные переговоры, а в инструмент для разъединения США и Европы.

Дональд Трамп і Володимир Путін

