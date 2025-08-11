Встреча Трампа с Путиным: ЕК предостерегла США от односторонних соглашений с РФ

Еврокомиссия предостерегла США от согласования с Россией “односторонних” территориальных соглашений, подчеркнув, что ключевым для Украины должны стать мощные гарантии безопасности, а не уступки агрессору.

Между тем Вашингтон готовится к встрече Трампа и Путина на Аляске, которая может стать переломной в вопросе войны.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕК, пожелавшего остаться анонимным.

ЕК призывает США не идти на “односторонний” обмен территориями с РФ

По его словам, любое соглашение должно содержать «самые прочные гарантии безопасности» для Украины, без ограничений для Вооруженных сил и с сохранением международной поддержки.

– Российская позиция подается как обмен территориями, но выглядит это как довольно односторонний обмен, – заявил представитель Еврокомиссии, подчеркнув, что гарантии безопасности должны быть приоритетом, а не территориальные уступки.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что для урегулирования войны Россия и Украина, вероятно, будут вынуждены пойти на территориальный обмен. В то же время он подчеркнул важность гарантий безопасности для Киева.

Встреча Трампа с Путиным на Аляске

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что 15 августа встретится с Владимиром Путиным в штате Аляска.

Он назвал это значимым событием в двусторонних отношениях и заявил, что планирует обсудить войну РФ против Украины.

По данным Politico, Белый дом предложил Москве заморозить войну вдоль линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях в обмен на Донецкую и Луганскую области.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы не отдадут ни одного своего клочка земли и что территориальный вопрос закреплен в Конституции.

– Россия навязывает идею обмена украинской территории на украинскую, что гарантирует лишь удобные позиции для возобновления войны, — заявил Зеленский.

Как сообщил CNN, Белый дом не исключает, что Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи Трампа и Путина.

Между тем, американские журналисты выяснили, что в Анкоридже Секретная служба США арендовала дом, предположительно связанный с подготовкой к этому мероприятию.

