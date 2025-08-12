Хегсет не исключает участия во встрече Трампа и Путина 15 августа

Министр обороны США Пит Хегсет не исключил своего присутствия на встрече президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске 15 августа.

Об этом глава Пентагона заявил в интервью Fox News.

Встреча Трампа с Путиным 15 августа

— Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно, — сказал Хегсет, отвечая на вопрос ведущего о его участии в саммите Трамп — Путин на Аляске.

В этом же интервью Пит Хегсет сказал, что российский диктатор Владимир Путин испытывает давление, поэтому согласился на встречу с Дональдом Трампом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с Владимиром Путиным, которые состоятся 15 августа на Аляске, не будет президента Украины Владимира Зеленского.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Москва пытается превратить запланированную встречу Трампа и Путина не в реальные мирные переговоры, а в инструмент для разъединения США и Европы.

Источник : Fox News

