Лидеры ЕС одобрили заявление перед встречей Трампа и Путина: не присоединился лишь Орбан

Руководители 26 государств — членов Европейского Союза утвердили совместное заявление в поддержку Украины накануне встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить свою подпись.

Об этом говорится в тексте заявления, которое есть в распоряжении Европейской правды.

Заявление лидеров ЕС перед переговорами Трампа и Путина

По словам топ-чиновника ЕС, заявление было согласовано главами государств и правительств стран — членов ЕС за исключением Венгрии.

Виктор Орбан не поставил подпись под документом, который был утвержден поздно вечером 11 августа.

В документе лидеры ЕС поддерживают усилия президента Трампа, направленные на прекращение войны России против Украины и достижение справедливого и прочного мира.

Они подчеркивают, что международные границы не должны меняться силой, а народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свое будущее.

— Путь к миру в Украине не может определяться без Украины. Содержательные переговоры могут состояться только при условии прекращения огня или уменьшения боевых действий, — отмечается в заявлении лидеров ЕС.

Руководители Евросоюза подчеркнули, что ЕС в координации с США и другими близкими партнерами продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.

Также будет продолжена поддержка и введение ограничительных мер против Российской Федерации.

Кроме того, ЕС и государства-члены готовы дополнительно вносить вклад в гарантии безопасности для Украины.

Европейский Союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою судьбу и продолжит поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС.

В конце документа отдельно указано, что Венгрия не присоединилась к этому заявлению.

Напомним, что президент США Дональд Трамп должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

