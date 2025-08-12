Мировые цены на нефть стабилизировались на фоне тарифного перемирия США и Китая

Мировые цены на нефть стабилизировались на фоне продления тарифного перемирия между США и Китаем до 10 ноября.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть: что повлияло и чего ожидать дальше

В целом фьючерсы на нефть марки Brent к 09:04 по Гринвичу снизились на 2 цента до 66,61 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 10 центов, или 0,2%, до 63,86 доллара.

– Это вызвало надежду на то, что между двумя крупнейшими экономиками мира можно достичь соглашения и избежать фактического торгового эмбарго. (Это, – Ред.) может уменьшить спрос на топливо и привести к снижению цен на нефть, – ожидают собеседники издания.

Колебание цен на нефть также связывают с новыми признаками ослабления на рынке труда США, сообщила старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

На траекторию ставки могут повлиять и данные по инфляции в США, которые должны быть опубликованы чуть позже.

Еще одной потенциальной причиной изменений на рынке нефти является встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске по поводу возможности прекращения войны в Украине.

Журналисты напомнили, что США угрожают России более строгими санкциями в отношении покупателей российской нефти, таких как Китай и Индия, если достичь мирного соглашения не удастся.

