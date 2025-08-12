Европарламентарии перед переговорами на Аляске: РФ нельзя вознаграждать территориями

Главы парламентских комитетов по иностранным делам ряда европейских государств и Европарламента выступили с совместным заявлением о недопустимости вознаграждения России территориями за агрессию против Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Верховной Рады.

Никаких уступок агрессору на переговорах на Аляске

В заявлении содержится призыв к лидерам свободного мира добиться соглашения о прекращении огня, которое будет отвечать наилучшим интересам всех людей, ценящих свободу в демократическом мире.

Парламентарии подчеркивают, что любое соглашение, достигнутое на переговорах на Аляске 15 августа 2025 года или после этой даты, должно четко подтверждать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, Конституцию и принципы Устава ООН.

— Крайне важно, чтобы Россия не получила вознаграждения за свою жестокую и незаконную войну агрессии против Украины в виде территориальных приобретений, — говорится в заявлении.

Принцип “Ничего об Украине без Украины”

Главы комитетов отмечают, что будущее Украины могут определять только сами украинцы, придерживаясь фундаментального принципа: “Ничего об Украине без Украины”.

Европейские государства также должны участвовать в переговорах, чтобы минимизировать риски для европейской безопасности.

Руководители парламентских комитетов предупреждают, что Россия, вероятно, будет пытаться использовать переговоры как повод, чтобы избежать безусловного прекращения огня и добиться ослабления санкций.

В связи с этим они призывают продемонстрировать единство, решимость и верность универсальным правам.

Текст заявления подписали 27 руководителей парламентских комитетов по иностранным делам, включая представителей Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Молдовы, Великобритании, Финляндии, Люксембурга, Болгарии, Исландии, Норвегии, Австрии, Бельгии, Швеции, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Нидерландов, Дании и председателя комитета Европейского парламента.

Ранее сообщалось, что главы 26 государств — членов ЕС утвердили совместное заявление в поддержку Украины, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поставил подпись под документом.

