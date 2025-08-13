Замечательные люди: Трамп сделал заявление перед разговором с лидерами Европы и Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что лидеры европейских стран хотят, чтобы соглашение о достижении мира между Украиной и РФ было заключено.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп сделал заявление перед встречей с Путиным

– Вскоре буду разговаривать с европейскими лидерами. Это замечательные люди, которые хотят, чтобы соглашение было заключено, – отметил Трамп.

Речь идет о запланированном телефонном разговоре президента США с лидерами Европы и президентом Украины накануне встречи Трампа с диктатором Владимиром Путиным.

В другом посте Трамп обвинил ряд СМИ, которые критикуют его за запланированную встречу с Путиным на Аляске, называя это победой российского диктатора.

Президент США заявил, что “мы выигрываем во всем”, и добавил, что “фейковые новости работают сверхурочно”.

– Если бы я получил бесплатно Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохое соглашение… Они больные и нечестные люди, которые, вероятно, ненавидят нашу страну. Но это не имеет значения, потому что мы выигрываем во всем! – написал Трамп.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже прибыл в Берлин, где примет участие в видеоконференции с европейскими лидерами, Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске. Он также говорил о намерении договориться об определенных “обменах территориями”.

