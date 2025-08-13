Эстония выслала первого секретаря посольства России – причина

МИД Эстонии объявил персоной нон грата первого секретаря посольства России из-за вмешательства во внутренние дела страны и подрыва конституционного строя. По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Прилепине.

Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата

— Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 13 августа, вызвало поверенного в делах посольства России и вручило ему дипломатическую ноту, в которой отмечается, что первый секретарь посольства РФ объявлен персоной нон грата, поэтому дипломат должен покинуть Эстонию, — говорится в сообщении ведомства.

Там пояснили, что Эстония не намерена терпеть действия РФ против их конституционного строя и внутренней стабильности.

— Эстония также сообщит партнерам и союзникам об инциденте, — говорят в МИД.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкны, этот дипломат непосредственно и активно занимался “подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также расколом эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая несколько нарушений санкций”.

— Постоянное вмешательство российского посольства во внутренние дела Эстонской Республики должно прекратиться, а высылка дипломата является сигналом о том, что Эстония не допускает на своей территории деятельности, координируемой и организованной иностранным государством, — подчеркнул он.

Источник: МИД Эстонии

