Евгения Мороз, редактор ленты новостей
Усиленная безопасность и без телефонов: СМИ узнали, как проходила видеовстреча с Трампом

Фрідріх Мерц, Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В Берлине ввели высший уровень безопасности для видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами, которая проходила в здании Федеральной канцелярии.

Об этом сообщает издание Bild.

Берлин усилил безопасность для видеоконференции Трампа и Зеленского: что известно

Главной причиной называют опасения, что российские спецслужбы могут осуществить прослушивание.

Предварительно известно, что встреча проходила на четвертом этаже канцелярии, который называют секретным этажом. Там расположен ситуационный центр — помещение без окон, полностью защищенное от прослушивания.

Украинский президент Владимир Зеленский лично прибыл в Берлин и вместе с канцлером Фридрихом Мерцем принял участие в мероприятии. Его визит требовал масштабных мер безопасности, в частности блокирования улиц.

Издание отмечает, что в зал заседаний не допускали даже переводчиков — все должны были общаться на английском языке. Участники были обязаны оставить мобильные телефоны за пределами центра, в специальных Noise-Box — контейнерах, создающих шум для блокировки микрофонов, ведь даже выключенные устройства могут быть использованы для подслушивания. Лидеры, которые присоединялись дистанционно, делали это из аналогично защищенных помещений в своих странах.

Главная цель видеоконференции — подготовка к встрече Путина и Трампа, запланированной в пятницу на Аляске.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что во время видеоконференции с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генсеком НАТО были согласованы пять принципов для завершения войны.

