Нуждается в проверке
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

США продолжат продавать оружие для Украины даже без успеха в переговорах с РФ — СМИ

США Україна
Фото: Getty Images

США продолжат продавать вооружение странам НАТО для поддержки Украины даже в случае провала переговоров с Россией.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на информированного американского чиновника.

США готовы и в дальнейшем передавать оружие союзникам для Украины: что известно

По словам американского чиновника, Трамп не планирует сворачивать военную помощь для Украины, даже если его личные дипломатические инициативы не приведут к миру.

— Даже если дипломатические усилия не увенчаются успехом, Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины, — подчеркнул собеседник.

Он пояснил, что, несмотря на противоречивую риторику президента, которая может казаться пророссийской, ее цель — создать условия для достижения выгодной сделки с Кремлем.

По предварительной информации, в Белом доме считают, что США вместе с союзниками способны нанести мощный удар по российской экономике за очень короткое время.

— Если ему придется выбирать сторону, Трамп начнет бить по российской экономике, — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Напомним, 15 августа на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, Россия готова пойти на временное прекращение огня, если Украина откажется от территорий Донецкой и Луганской областей. При этом Москва не предлагает вернуть оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей, которые обеспечивают сухопутный коридор к аннексированному Крыму.

13 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин для видеоконференции с лидерами ЕС, генсекретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

Связанные темы:

ЗброяЗброя для УкраїниНАТОСША
