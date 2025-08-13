Трамп и Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже – CNN

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся в пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Об этом сообщает CNN.

Поиск места встречи Путина с Трампом: что известно

Американские чиновники, которые в минувшие выходные пытались найти и забронировать место для пятничного саммита, быстро столкнулись с неожиданной проблемой: лето — пик туристического сезона на Аляске.

Варианты, способные принять двух мировых лидеров с соблюдением всех требований, оказались крайне ограниченными.

После обсуждений организаторы пришли к выводу, что единственным возможным местом проведения встречи является Анкоридж.

Только совместная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, могла отвечать всем условиям безопасности для исторического события.

По данным источников CNN, Белый дом стремился избежать сценария, при котором российский лидер и его делегация будут находиться на территории военного объекта США.

Однако сложившаяся ситуация подчеркивает спешку, с которой сейчас согласовываются детали встречи — первой за более чем четыре года на таком уровне между США и Россией.

При этом источники отмечают, что подготовка к саммиту все еще далека от завершения.

Во вторник, по сообщению МИД РФ, состоялся разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого обсудили отдельные аспекты организации мероприятия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает встречу как «пробную» и не имеет заранее определенных ожиданий.

Американская сторона была довольна и даже несколько удивлена, когда российский президент согласился на проведение переговоров на территории США — причем в регионе, который когда-то принадлежал Российской империи.

Президент Украины Владимир Зеленский, по предварительным данным, не будет участвовать в саммите на Аляске.

Ранее сообщалось, что для встречи Трампа с Путиным секретная служба США арендовала дом в Анкоридже.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга подтвердила, что встреча Трампа и Путина состоится в Анкоридже на Аляске.

