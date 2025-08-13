Трамп исключил НАТО из гарантий безопасности и подтвердил право Украины решать территориальные вопросы — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп во время онлайн-беседы лидеров четко выразил позицию по территориальным вопросам Украины.

Об этом французский лидер сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи лидеров, передает Le monde.

Франция и США согласовали подход к мирным переговорам по Украине: что известно

По словам Макрона, Трамп подчеркнул, что любые вопросы, связанные с украинскими территориями, могут обсуждаться только при участии Украины и президента Владимира Зеленского.

Сейчас смотрят

— Еще один четкий момент, озвученный президентом Трампом: территориальные вопросы, относящиеся к компетенции Украины, не могут и не будут обсуждаться непосредственно кем-либо другим, кроме президента Украины, — сказал Макрон.

Также, по словам Макрона, Трамп считает, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины, но Вашингтон и другие союзники могут войти в эти договоренности.

Французский лидер добавил, что американская сторона определила своим приоритетом достижение прекращения огня на предстоящей встрече Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Кроме этого, США поддерживают инициативы по новым обменам пленными и возвращению украинских детей.

— Очень важно, чтобы во время этой встречи действительно было достигнуто перемирие, причем при посредничестве США. Мы поддерживаем эту инициативу, так же как и новые обмены пленными и освобождение детей”, — рассказал президент Франции.

Макрон подчеркнул, что любые потенциальные территориальные договоренности должны сопровождаться надежными гарантиями безопасности для Украины. Он напомнил, что эта позиция активно отстаивалась последние месяцы, в частности в рамках формирования коалиции желающих поддержать Киев.

— Сохраняется связь между любыми территориальными уступками и гарантиями безопасности, которые будут предоставлены Украине. Вы знаете, что это – позиция, которую мы отстаивали и за которую боролись последние месяцы, и которая даже привела к созданию и планированию нашей коалиции желающих”, – подчеркнул Макрон.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.