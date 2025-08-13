Трамп заявил о готовности встретиться с Зеленским и Путиным

Готовится трехсторонняя встреча президентов Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Где именно она пройдет — пока не решено.

Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина

Место трехсторонней встречи между Зеленским, Трампом и Путиным, которая должна пройти в скором времени, согласовывается американской стороной.

Сам Трамп заявил, что после пятничного саммита может быть организована встреча лидеров России и Украины или что это может быть встреча “Путина, Зеленского и меня”.

Сейчас смотрят

— Вторая встреча, если первая пройдет хорошо, у нас будет скоро. Я хотел бы сделать это почти немедленно, и у нас будет вторая встреча между президентом Путиным и президентом Зеленским, и мной, если они захотят меня пригласить, — подчеркнул он.

Президент США выразил надежду, что эта вторая встреча “будет продуктивнее первой, потому что первая состоит в том, что я собираюсь узнать, где мы находимся и что мы делаем”.

В частности, Трамп подчеркнул, что второй встречи может и не быть, если во время саммита на Аляске он не получит ответ на важные вопросы.

— Возможно, второй встречи и не будет, потому что если я сочту, что ее проведение неуместно, потому что я не получил ответов, которые нам нужны, тогда мы не будем проводить вторую встречу, — сказал президент США.

Также Трамп оценил разговор с Зеленским и европейскими лидерами на 10.

— У нас был очень хороший разговор. Он был в разговоре, президент Зеленский был в разговоре. Я бы оценил ее на 10. Знаете, очень, очень дружеская, — сказал Трамп.

Напомним, что в прошлую пятницу Трамп объявил, что его встреча с Путиным пройдет на Аляске 15 августа.

Источник : CBS News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.