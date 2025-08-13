Зеленский посетит Берлин для участия в видеоконференции с Трампом

Сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетит Берлин.

Там он встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а затем они примут участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими европейскими лидерами.

Об этом сообщает Bild. Информацию также подтвердил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

— Президент сегодня работает в Берлине. Будет двусторонняя встреча с федеральным канцлером Мерцем, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Рютте и президентом США Трампом, — сказал Никифоров журналистам.

Что известно о визите Зеленского в Берлин

Как пишет Bild, целью видеоконференции является подготовка к встрече Путина и Трампа на Аляске в пятницу, 15 августа.

Федеральный канцлер Германии хочет скоординировать потенциальные мирные переговоры с несколькими главами государств и правительств. Основное внимание Мерца сосредоточено на возможных последствиях встречи президента США с кремлевским диктатором.

Предполагается, что канцлер Германии хочет предотвратить согласие Трампа на сомнительное соглашение, которое в конечном итоге будет заключено в ущерб Украине и Европе.

Видеоконференция с участием Трампа, Зеленского и глав европейских правительств планируется в несколько раундов. На ней, в частности, будет обсуждаться вопрос о том, как реагировать на территориальные претензии России и какие требования безопасности могут быть реализованы.

По итогам встречи примерно в 17:00 по киевскому времени возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ. Кроме того, сегодня состоится онлайн-заседание Коалиции желающих.

