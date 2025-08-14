Антиправительственные протесты в Сербии: ранены более 60 гражданских и 16 полицейских

Главное В Белграде и Нови-Саде сторонники правительства забросали протестующих фейерверками. Полиция применила слезоточивый газ.

Президент Сербии Вучич прибыл в командный центр полиции на фоне протестов в части городов страны.

В результате столкновений пострадали 64 протестующих и 16 полицейских.

Александр Вучич заявил, что гражданской войны в Сербии не будет.

В среду, второй день подряд, между сербскими антиправительственными протестующими и сторонниками президента Александра Вучича произошли столкновения. Известно о десятках пострадавших среди протестующих и полицейских.

Столкновения в Сербии: где проходят демонстрации

Так, в северном городе Нови-Сад, возле офиса правящей Сербской прогрессивной партии Вучича, сторонники президента забросали световыми шашками противников президента.

На улице развернули силы полиции для охраны здания.

Министр внутренних дел Ивица Дачич заявил, что по крайней мере один полицейский получил ранения.

Как сообщает агентство AP, тысячи людей вышли на демонстрации в разных частях страны. В Белграде полиция использовала для разгона людей слезоточивый газ.

В центральном городе Кралево образовала кордон для разделения протестующих и сторонников.

Демонстрации также прошли в центральных городах Крагуевац и Чачак, а также в южном городе Ниш.

Последствия протестов в Сербии: есть раненые

Проправительственные СМИ сообщили, что Вучич в среду вечером прибыл в лагерь своих сторонников в центре Белграда. Президент назвал антиправительственных протестующих бандитами.

Президент Сербии, другие чиновники, а также государственные СМИ неоднократно называли протестующих террористами, хотя протесты в Сербии с ноября прошлого года были в основном мирными.

Протесты 13 августа вспыхнули в ответ на инциденты, произошедшие 12 августа вечером в северо-западном городе Врбас, где полиция разделила протестующих из противоположных лагерей.

В Врбасе сторонники Вучича бросали файеры, камни и бутылки в противников президента. Последние тоже бросали в ответ различные предметы. Полиция сообщила, что десятки людей получили ранения, среди них 16 полицейских, двое в тяжелом состоянии, пишет сербское издание РТС

По словам самого президента, только в городе Нови-Сад в столкновениях пострадали 64 местных жителя и пять сотрудников военной полиции.

Также полиция сообщила, что после столкновений в Врбасе задержаны несколько человек.

Протестующие заявили, что сторонники Вучича первыми напали на них в Врбасе. В Белграде полиция разогнала митинг в центре города.

Вучич также заявил, что вводить армию не планируется, и что гражданской войны не будет.

Чего требуют протестующие в Сербии

Известно, что в митингах участвуют и студенты. Люди требуют, чтобы Александр Вучич назначил досрочные парламентские выборы, а он отказывается.

Митингующие также призвали к отставке министра внутренних дел Дачича из-за недавних насильственных действий силовиков во время демонстраций.

Известно, что Сербия стремится к членству в Европейском Союзе, однако Вучич имеет тесные связи с Россией и Китаем.

Источник : AP News

