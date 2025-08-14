Укр Рус
На встречу Зеленского и Путина могут пригласить европейских лидеров — Трамп

Главное
  • Трамп: трехсторонняя встреча с Зеленским и Путиным важнее двусторонней.
  • Возможно участие европейских лидеров в переговорах.
  • Трамп предложил Аляску в качестве места проведения второй встречи.
Дональд Трамп, Путін
Фото: Факти ICTV

Президент США Дональд Трамп заявил, что запланированная трехсторонняя встреча с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным будет важнее двусторонних переговоров с президентом РФ.

Трехсторонняя встреча с Зеленским важнее двусторонней с Путиным

— Завтра у нас встреча с Путиным. Но более важной будет встреча между Путиным, Зеленским и мной, – сказал Трамп во время общения с журналистами.

По словам американского лидера, к встрече могут присоединиться и представители других стран.

— Некоторые европейские лидеры также могут присоединиться к переговорам, отметил он.

— А возможно, и нет, – добавил президент.

Трампа спросили, готов ли он предоставить Путину доступ к редкоземельным минералам в качестве стимула для прекращения войны в Украине.

— Редкоземельные элементы не так уж важны, я пытаюсь спасти жизни, – ответил он.

Также президент США отметил, что, по его мнению, Путин и Зеленский смогут “достичь мира”.

Он также выразил убеждение, что если бы он не был президентом, Путин бы охотно захватил всю Украину.

— Но я президент, и он не будет со мной связываться, — добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп готовится вынести на обсуждение возможность предоставления России доступа к редким минералам, чтобы побудить Путина завершить войну в Украине.

Двусторонняя встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска.

Источник: Sky News

