Саммит на Аляске и инвестиции в дроны: итоги встречи Зеленского и Стармера

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, стороны обсудили ожидания от саммита на Аляске и возможные перспективы.

Встреча Стармера и Зеленского: детали

Как сообщил Зеленский, сегодня в двустороннем формате у него состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

— Вчера вместе со всеми партнерами, сегодня в двустороннем формате обсудили ожидания от встречи на Аляске и вероятные перспективы, — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны достаточно подробно обговорили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно постоянным, если США все же удастся побудить РФ к прекращению убийств и настоящей содержательной дипломатии.

Сейчас смотрят

Президент подчеркнул, что сейчас важно в рамках коалиции желающих всем вместе достичь действенных форматов безопасности.

К тому же, стороны обсудили продолжение программ поддержки украинской армии, нашего оборонного производства. При любых сценариях развития ситуации Украина будет сохранять силу, отметил Зеленский.

— Говорили с Киром также о таких путях поставки оружия, как программа PURL, и я пригласил британцев присоединиться. Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение. Уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и в результате сможем провести формат расширенной встречи Украина – Британия, — добавил глава государства.

Также на повестке дня были инвестиции в украинское производство дронов. Как сообщил Зеленский, есть значительный потенциал увеличения объемов производства и Украина нуждается в этом срочном финансировании. Глава государства подчеркнул, что именно дроны играют решающую роль на передовой.

– Украинские возможности их производить чрезвычайные. Следовательно, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Работаем с Британией и всеми партнерами относительно этого вопроса. Кир, спасибо за поддержку! – добавил он.

Напомним, что сегодня, 14 августа, в Великобританию прибыл Зеленский. Издание BBC писало, что это событие станет “последним толчком к тому, чтобы европейские требования были услышаны, прежде чем Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине”.

А уже завтра, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский на этой встрече не будет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.