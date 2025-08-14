Укр Рус
Анастасия Гевко, редактор ленты
3 мин.

Саммит Путина и Трампа на Аляске: программа и детали встречи

Трамп_Путін

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал о деталях подготовки встречи главы Кремля с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже 15 августа.

Об этом он рассказал российским СМИ.

Саммит Трампа и Путина: детали и ключевые темы

Ушаков рассказал, что вначале лидеры США и РФ проведут встречу тет-а-тет, после чего состоится саммит с участием делегаций.

Согласно согласованным данным, начало переговоров запланировано на 22:30 по Киеву, они будут проходить в присутствии переводчиков.

Перед началом саммита Трамп и Путин выступят с краткими заявлениями.

Кроме Владимира Путина в состав российской делегации войдут министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник Путина Юрий Ушаков, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и министр финансов Антон Силуанов.

Также определен состав американской делегации, однако озвучит его американская сторона.

По словам Ушакова, центральной темой встречи станет урегулирование войны, однако планируется обсудить и другие темы.

По итогам переговоров главы США и РФ проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп хочет позвонить ему после встречи с Владимиром Путиным.

Также президент США пообещал, что если этот саммит пройдет хорошо, будет устроена вторая встреча, на которую пригласят и президента Зеленского. 

Володимир Путін

