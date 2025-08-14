Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Осенние каникулы 2025: когда будут отдыхать школьники
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Актера Константина Темляка обвинили в насилии и развращении 15-летней: детали скандала
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
4 мин.

Трамп готов ввести санкции против РФ: названо условие

Трамп_Путін
Фото: Факти ICTV

Президент США Дональд Трамп выбирает путь дипломатии и не хочет вводить санкции против России. Однако он готов пойти на этот шаг, если в этом будет необходимость.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп не стремится вводить новые санкции против России: что известно

Левитт назвала сильные стороны Трампа в переговорах. По ее словам, президент США — сторонник взвешенных действий и не раскрывает будущие шаги.

Сейчас смотрят

— Конечно, у президента есть в распоряжении множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры являются его основным способом положить конец этой войне, — сказала Левитт.

Она отметила, что во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп намерен использовать именно инструменты дипломатии.

— Безусловно, есть санкции и многие другие меры, которые президент может использовать, если это будет необходимо. Нельзя сказать что он этого хочет, но он готов к этому. Однако повторюсь — дипломатия и переговоры всегда были основным методом этого президента. И это часть его согласия на просьбу президента России провести завтра личную встречу, — добавляет Левитт.

Также Дональд Трамп убежден, что российский диктатор Владимир Путин намерен заключить мирное соглашение для окончания войны в Украине во время саммита на Аляске 15 августа.

Как пишет издание CNN, Трамп настроен на положительный результат переговоров и подписания мирного урегулирования.

— Я верю, что сейчас он убежден, что заключит сделку. Он заключит сделку. Я думаю, что он это сделает, — сказал Трамп.

Трамп отметил, что следующим шагом будет организация трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским.

Напомним, президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся в пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает встречу как “пробную” и не имеет заранее определенных ожиданий.

Читайте также
Саммит Путина и Трампа на Аляске: программа и детали встречи
Трамп_Путін

Связанные темы:

Дональд ТрампСанкції проти РосіїСША
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь