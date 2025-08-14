Трамп готов ввести санкции против РФ: названо условие

Президент США Дональд Трамп выбирает путь дипломатии и не хочет вводить санкции против России. Однако он готов пойти на этот шаг, если в этом будет необходимость.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп не стремится вводить новые санкции против России: что известно

Левитт назвала сильные стороны Трампа в переговорах. По ее словам, президент США — сторонник взвешенных действий и не раскрывает будущие шаги.

Сейчас смотрят

— Конечно, у президента есть в распоряжении множество инструментов, которые он может использовать в случае необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры являются его основным способом положить конец этой войне, — сказала Левитт.

Она отметила, что во время встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп намерен использовать именно инструменты дипломатии.

— Безусловно, есть санкции и многие другие меры, которые президент может использовать, если это будет необходимо. Нельзя сказать что он этого хочет, но он готов к этому. Однако повторюсь — дипломатия и переговоры всегда были основным методом этого президента. И это часть его согласия на просьбу президента России провести завтра личную встречу, — добавляет Левитт.

Также Дональд Трамп убежден, что российский диктатор Владимир Путин намерен заключить мирное соглашение для окончания войны в Украине во время саммита на Аляске 15 августа.

Как пишет издание CNN, Трамп настроен на положительный результат переговоров и подписания мирного урегулирования.

— Я верю, что сейчас он убежден, что заключит сделку. Он заключит сделку. Я думаю, что он это сделает, — сказал Трамп.

Трамп отметил, что следующим шагом будет организация трехсторонней встречи с Владимиром Зеленским.

Напомним, президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся в пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает встречу как “пробную” и не имеет заранее определенных ожиданий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.