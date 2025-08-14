Трамп не будет обсуждать с Путиным раздел территорий — NBC News

Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам во время телефонного разговора в среду, что не намерен обсуждать на встрече с Владимиром Путин на Аляске любые возможные разделения территорий.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух европейских чиновников и еще три информированных источника, которые участвовали в этом разговоре.

Саммит Трамп — Путин на Аляске 15 августа

По их данным, Трамп сказал, что едет на встречу с Путиным с целью обеспечить прекращение огня в Украине.

В то же время они говорят, что у некоторых европейских лидеров после разговора сложилось впечатление, что президент США не настроен оптимистично относительно ее результатов.

Собеседники утверждают, что все лидеры согласились с тем, что Украина должна быть включена в переговоры и именно она должна решать, на какие территориальные уступки готова пойти.

— Они также сказали, что лидеры едины в том, что если Путин не согласится на прекращение огня, Трамп, скорее всего, введет новые санкции против России, — пишет NBC News.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на просьбу издания прокомментировать ситуацию заявила, что не обсуждает детали частных дипломатических разговоров президента, в то же время отметив, что “Трамп четко дал понять, что он хочет закончить эту войну и остановить убийства, и пятничная встреча с Путиным станет важным моментом в этом процессе”.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что во время видеоконференции 13 августа с Дональдом Трампом, лидерами ЕС и генсеком НАТО было согласовано пять принципов для завершения войны.

