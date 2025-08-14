Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Трамп обмолвился, что поедет в Россию на встречу с Путиным
Индексация пенсий в 2025 году: когда ждать следующего повышения
Осенние каникулы 2025: когда будут отдыхать школьники
Эксклюзив
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Актера Константина Темляка обвинили в насилии и развращении 15-летней: детали скандала
Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Зеленский прибыл в резиденцию Стармера в Великобритании

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил официальную резиденцию премьер-министра Великобритании, где его встретил глава правительства Кир Стармер.

Зеленский прибыл в Великобританию

Об этом сообщили британские СМИ, которые вели прямую трансляцию события. Как отмечалось ранее, встреча состоялась в четверг утром в Лондоне, куда глава украинского государства прибыл с рабочим визитом.

– Сегодняшняя утренняя встреча высокого уровня между лидерами Великобритании и Украины на Даунинг-стрит, 10, будет тщательно скоординированной демонстрацией поддержки со стороны Великобритании, запланированной всего за 24 часа до саммита на Аляске, – сообщает BBC.

Издание подчеркивает, что это событие станет “последним толчком для того, чтобы европейские требования были услышаны, прежде чем Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение войны в Украине”.

Сейчас смотрят

Напомним, уже завтра, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Она также подтвердила, что президента Украины Владимира Зеленского на этой встрече не будет.

По данным CNN, переговоры состоятся на военной базе в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.

Читайте также
Зеленский надеется, что прекращение огня будет главной темой встречи Трампа и Путина
Зеленський

Связанные темы:

БританіяВладимир ЗеленскийКір СтармерКир Стармер
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь