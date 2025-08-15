59% американцев не уверены, что Трамп может принимать правильные решения относительно войны в Украине

Накануне встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в пятницу 59% американцев заявили, что не уверены, что Трамп может принимать мудрые решения относительно российско-украинской войны.

Об этом говорится в результатах опроса исследовательского центра Pew.

Как американцы оценивают поддержку Украины Соединенными Штатами

Около трети опрошенных (29%) считают, что США оказывают Украине недостаточную поддержку, тогда как 18% высказали мнение, что ее оказывают слишком много.

Как и раньше, демократы чаще республиканцев выступают за увеличение поддержки Украины.

Однако в последнее время уменьшилась доля республиканцев, которые считают, что США слишком сильно поддерживают Украину.

Как “достаточную” ее оценивают на 15% больше американцев, чем в начале срока Трампа.

В то же время сторонники демократов говорят, что США должны помогать Украине больше (48% опрошенных).

Обязаны ли США помогать Украине

Мнения по этому вопросу разделились почти пополам – 50% считают, что да, тогда как 47% говорят, что нет.

В то же время в марте сторонники республиканцев только в 23% случаев считали, что помощь Украине является обязанностью Украины (теперь их стало 35%).

Две трети демократов говорят, что США несут эту ответственность, и это практически не изменилось за последний год.

Угрожает ли российское вторжение в Украину интересам США

Около трети американцев считают вторжение России в Украину серьезной угрозой для интересов США. Примерно такая же доля называет это незначительной угрозой, тогда как 11% говорят, что это не угроза.

Примерно четверть (27%) говорят, что они не уверены, угрожает ли вторжение интересам США.

Доля тех, кто считает вторжение России серьезной угрозой, остается относительно стабильной в течение последних нескольких лет, но ниже, чем в начале войны в 2022 году.

Демократы, как и раньше, гораздо чаще, чем республиканцы, рассматривают вторжение России как серьезную угрозу интересам США (43% против 20%).

Как американцы оценивают отношение Трампа к Украине и РФ

На сегодняшний день 33% американцев говорят, что Трамп слишком сильно способствует России – и это на 10 пунктов меньше, чем в марте. Доля тех, кто считает, что он соблюдает правильный баланс (28%) или слишком сильно способствует Украине (6%), за этот период почти не изменилась.

В то же время наблюдается 10-балльный рост доли тех, кто не уверен в подходе Трампа (22% тогда против 32% сегодня).

Меньшая доля республиканцев сейчас считает, что Трамп слишком сильно способствует России по сравнению с началом этого года (10% сейчас против 16% тогда). Сегодня половина республиканцев утверждает, что Трамп придерживается правильного баланса, тогда как 7% говорят, что он слишком сильно способствует Украине. Около трети (31%) не уверены – по сравнению с 23% в марте.

Большинство демократов продолжают утверждать, что Трамп слишком способствует России, но доля тех, кто придерживается такого мнения, уменьшилась с марта (с 72% до 59%).

Насколько опрошенные уверены в решениях Трампа относительно войны?

Доля американцев, которые доверяют Трампу в принятии мудрых решений относительно войны, сегодня ниже, чем была в июле 2024 года, во время президентской кампании. Сегодня 40% говорят, что они по крайней мере частично уверены в Трампе, по сравнению с 45% год назад.

Этот сдвиг произошел преимущественно среди республиканцев. Прошлым летом 81% заявили, что доверяют решениям Трампа относительно войны. Сегодня эта доля составляет 73%. Среди демократов 12% придерживались такого мнения прошлым летом, и 11% придерживаются его сегодня.

