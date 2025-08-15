Второсортное «мясо»: Кремль урезает выплаты новобранцам из отдельных регионов

На фоне растущего дефицита федерального бюджета Россия вынуждена экономить даже на главном ресурсе своей войны — «пушечном мясе».

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Кастовая система: разные цены за жизнь граждан

Сразу в нескольких субъектах Российской Федерации резко сократили местные единовременные выплаты тем, кто подписывает контракт с оккупационной армией.

Сейчас смотрят

В Башкирии сумма таких выплат упала с 1,6 млн до 1 млн рублей, в Ямало-Ненецком округе — с 3,1 до 1,9 млн, в Белгородской области — с 3 млн до 800 тыс., в Нижегородской — с 3 до 1,5 млн рублей.

В то же время в ряде регионов выплаты растут: в Татарстане подняли бонус до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают доплачивать на 1 млн больше, в Кабардино-Балкарии повысили сумму с 1,5 до 1,8 млн.

По данным ГУР, таким образом в России формализуется кастовая система, в которой жизнь граждан разных регионов оценивается по-разному в зависимости от финансовых возможностей местных бюджетов.

Кроме того, в разведке отметили, что финансовая дыра России растет рекордными темпами.

Только за январь-июль 2025 года дефицит бюджета РФ достиг $61 млрд, что почти в четыре раза превышает первоначальный план в $14,6 млрд.

Главными причинами финансовых проблем стали падение нефтегазовых доходов, срыв налоговых планов и стремительный рост военных расходов на ведение войны против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.