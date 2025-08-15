Готовы к развертыванию с первого дня перемирия: Хили о войсках союзников в Украине

Британские и другие войска союзников готовы действовать с первого дня в случае достижения договоренности о прекращении огня в Украине.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили накануне встречи на Аляске Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает The Independent.

Войска союзников готовы действовать с первого дня перемирия

По словам министра, роль Великобритании заключается в том, чтобы стоять рядом с Украиной на поле боя и в переговорах. А также быть готовыми усилить экономическое давление на Путина, если он не желает серьезно относиться к переговорам на Аляске.

В случае заключения мирного соглашения Великобритания пообещала ввести в Украину “силы поддержки”. При этом они будут иметь право на самооборону. Это часть международных договоренностей.

— Более 200 военных стратегов из 30 стран в течение последних месяцев разрабатывали детальные планы на случай прекращения огня и поддержки многонациональных сил, способных защитить безопасность в небе, на море и способствовать боеспособности ВСУ. Они готовы отправиться. Они готовы действовать с первого дня перемирия, — отметил министр.

Хили добавил, что любое завершение войны должно быть достигнуто дипломатическим путем, и назвал встречу Трампа и Путина первым шагом к серьезным переговорам.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на саммите на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным планирует обсудить обмен территориями.

Он подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должно быть принято Украиной.

Подробнее о переговорах Трампа и Путина на Аляске 15 августа читайте в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

