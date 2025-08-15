Укр Рус
Ирина Гамалий, редактор сайта
2 мин.

На встрече Трампа и Путина будут присутствовать Рубио и Виткофф — Белый дом

Путін і Віткофф
Фото: Getty Images

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина не будет проходить один на один. К саммиту присоединятся госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Виткофф.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Саммит Трамп-Путин пройдет в формате три на три

— Ранее запланированная встреча один на один между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным теперь состоится в формате три на три, — говорится в сообщении.

В переговорах примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и главный переговорщик Трампа Стивен Виткофф.

Ранее сообщалось, что на саммите Трампа и Путина будет присутствовать министр обороны США Пит Хегсет. Соответствующее сообщение было размещено на сайте американского Минобороны.

Также ожидалось, что на базе будет присутствовать председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

Напомним, сегодня в 22:00 по киевскому времени на Аляске началась встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным.

Они планируют обсудить пути завершения войны в Украине и возможное мирное соглашение.

Самолеты президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина приземлились в Анкоридже.

Источник: NBC News

