Во время переговоров на Аляске РФ будет убеждать США, что может обвалить фронт — ЦПД

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов подготовил главе Кремля специальную карту Донетчины, которую он может представить Дональду Трампу во время переговоров на Аляске.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Какие заявления подготовили россияне для переговоров на Аляске: что говорят в ЦПД

Коваленко отмечает, что на карте обозначены маршруты диверсионно-разведывательных групп, которые, вероятно, должны произвести впечатление на американскую делегацию во время переговоров на Аляске. Россия, возможно, будет пытаться убедить представителей США, что их армия способна “прорвать” фронт и продвинуться на Донецком направлении.

Руководитель ЦПД отмечает, что россияне скрывают факт того, что в большинстве случаев речь идет о небольших группах по три-пять человек, а вопросы удержания и закрепления позиций вообще оставляют без внимания.

— На самом деле ситуация на фронте сложная, и у россиян нет возможности быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они это пытаются изобразить, — написал Коваленко.

Он добавляет, что Россия не оккупировала Покровск и Константиновку, которые планировала захватить еще в 2024 году.

— Кормить ложью американцев Путин действительно планирует, — убежден Коваленко.

Напомним, на Аляске состоятся переговоры Трампа и Путина около 22:30 по киевскому времени.

