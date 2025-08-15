Во время саммита на Аляске будет обсуждаться обмен территориями – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите на Аляске с российским диктатором Владимиром Путиным они будут обсуждать вопрос обмена территориями. Однако он отметил, что “должен позволить Украине принять это решение”.

Об этом американский президент сказал на борту самолета Air Force One по пути на Аляску, передает Reuters.

Трамп об обмене территориями

У Трампа спросили, будет ли вопрос об обмене территориями обсуждаться на саммите в пятницу, 15 августа.

– Он будет обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы собрать их за столом переговоров. И я думаю, что есть две стороны, — сказал он.

Трамп также прокомментировал продолжение наступления России. По его мнению, россияне “пытаются вести переговоры”.

По его словам, Путин “пытается создать условия. По его мнению, это поможет ему заключить лучшую сделку”.

– На самом деле это вредит ему, но, по его мнению, это поможет ему заключить лучшую сделку, если они смогут продолжать убивать. Возможно, это часть мира, возможно, это просто его характер, его гены, его генетика… но я поговорю с ним об этом, – добавил Трамп.

Относительно гарантий безопасности для Украины, Трамп сказал, что они возможны вместе с Европой, но “не в форме НАТО”. Каких-либо деталей по этому вопросу он не предоставил.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске в городе Анкоридж состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.

Факты ICTV ведут текстовую трансляцию, где собраны последние подробности и заявления перед встречей.

