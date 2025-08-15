Правила взаимности: Bloomberg рассказал, как спецслужбы готовятся к встрече Трампа с Путиным

Подготовка к встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске стала «настоящим спринтом» для Секретной службы США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Встреча Трампа с Путиным стала вызовом для организаторов

По данным издания, когда неделю назад Трамп объявил о встрече, единственный агент Секретной службы на Аляске начал подготовку к приему сотен сотрудников в ближайшие дни.

Саммит состоится на базе Элмендорф-Ричардсон, крупнейшей военной базе Аляски, которая расположена менее чем в тысяче миль от России и имеет контролируемое воздушное пространство.

Однако географическое положение штата создает серьезные проблемы для организации безопасности.

Из-за ограниченного количества гостиничных номеров в Анкоридже и небольшого рынка проката автомобилей, транспортные средства и другие ресурсы доставляются самолетами с континентальной части США.

Автомобили для президентских кортежей транспортируются специальными грузовыми самолетами.

Организация встречи регулируется сложным протоколом Государственного департамента США, который предусматривает абсолютную взаимность во всех аспектах безопасности.

Российская служба безопасности будет контролировать непосредственные передвижения Путина во внутреннем кругу, тогда как Секретная служба США будет поддерживать внешнее кольцо охраны.

Ни одна из сторон не будет открывать двери автомобилей другой и не будет пользоваться чужим транспортом.

Принцип «зеркального отражения» распространяется на все аспекты: если 10 американских агентов размещаются возле переговорной комнаты, точно 10 российских будут стоять с противоположной стороны.

— Если десять американских агентов будут стоять перед залом переговоров, то с другой стороны будут стоять десять российских — все совпадают тело в тело, оружие к оружию, — сообщил источник Bloomberg.

Симметрия касается даже мельчайших деталей: обе стороны привозят собственные команды переводчиков, отдельно согласовываются количество и размеры комнат ожидания.

Каждое движение кортежей тщательно планируется, чтобы предотвратить пересечение маршрутов.

Сейчас в Анкоридж прибыли сотни агентов, отели заполнены, а Секретная служба до сих пор ожидает окончательного утверждения плана безопасности от российской стороны.

Напомним, что встреча между двумя мировыми лидерами должна состояться сегодня, 15 августа.

Ожидается, что одной из ключевых тем переговоров станет прекращение огня в Украине.

