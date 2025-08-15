Сотни людей протестуют в Анкоридже против исключения Украины из саммита — СМИ

Сотни жителей Аляски вышли на протест в Анкоридже в поддержку Украины, требуя пригласить президента Владимира Зеленского на переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает FREEДОМ.

Протесты на Аляске 15 августа: что известно

По данным издания, большинство присутствующих на акции — американцы, которых ничего не связывает с Украиной, но которые выступают за справедливое урегулирование конфликта.

Сейчас смотрят

Протест произошел на фоне прошлых заявлений Дональда Трампа об исключении украинской стороны из переговорного процесса.

Накануне журналисты спросили президента США, будет ли Владимир Зеленский присутствовать на переговорах.

Трамп ответил, что украинский лидер не был в списке участников, хотя добавил, что тот мог бы поехать.

По словам Трампа, Зеленский уже посетил немало международных встреч за последние три с половиной года, но «ничего не произошло».

Американский президент также заявил, что во время личной встречи с Владимиром Путиным «в первые две минуты» поймет, возможно ли достичь мирного соглашения.

При этом он не исключил вариант трехсторонних переговоров или отдельной встречи между Путиным и Зеленским.

Со своей стороны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине подчеркнул, что надеется на обсуждение немедленного прекращения огня во время сегодняшней встречи на Аляске.

Президент Украины отметил, что Трамп предложил после переговоров провести личный контакт для обсуждения результатов.

Зеленский также заявил, что Путин перед встречей блефует, создавая впечатление готовности захватить всю Украину и демонстрируя показательное безразличие к санкциям.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что во время телеконференции с европейскими лидерами Трамп заверил, что прекращение огня станет одним из главных приоритетов на переговорах с российским диктатором.

Фото: FREEДОМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.