Трамп пообщался с Лукашенко перед саммитом на Аляске: о чем говорили

Президент США Дональд Трамп позвонил самопровозглашенному лидеру Беларуси Александру Лукашенко перед переговорами на Аляске с главой Кремля Владимиром Путиным.

Трамп поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных. Они обсудили освобождение из беларусских тюрем еще 1 300 человек.

Об этом Трамп сообщил в сети Truth Social.

Разговор Трампа и Лукашенко: что известно

— Я провел прекрасную беседу с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1 300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим, — написал Трамп.

Президент США добавил, что было обсуждено много тем, в частности “визит президента Путина на Аляску”.

Трамп заверил, что с нетерпением ждет встречи с Лукашенко в будущем.

Сейчас глава Белого дома напрявляется на Аляску для встречи с Путиным.

Напомним, в июне специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог посетил Беларусь, где провел встречу с Лукашенко.

Во время пребывания американского дипломата власти Лукашенко освободили 14 политических заключенных, среди которых был и бывший кандидат в президенты Сергей Тихановский, который провел за решеткой более пяти лет.

После освобождения Тихановский обратился Дональду Трампу с просьбой помочь в освобождении других беларусских политзаключенных и призвал западные страны не ослаблять давление на беларусские власти.

