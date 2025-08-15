Из США могут депортировать 120 тыс. украинских беженцев – WSJ

В США уже 15 августа начнут терять правовую защиту десятки тысяч украинских беженцев.

Это произойдет, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры для того, чтобы защитить их от возможного ареста и депортации, пишет The Wall Street Journal.

Десятки тысяч украинцев теряют гуманитарную защиту в США

Сообщается, что украинцы прибыли в США в рамках программы Объединение ради Украины, созданной администрацией экс-президента Джо Байдена и являющейся временной.

– Им был предоставлен двухлетний возобновляемый статус, известный как гуманитарное освобождение, при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет, – пояснили в материале.

Эта программа была создана специально, чтобы ускорить прием украинских беженцев. Так пришлось сделать из-за того, что традиционная система приема беженцев в США может занимать годы.

Компромиссом стало то, что все, кто воспользовался этой программой, имели временный статус. Это сделало их уязвимыми в случае, если программа закончится.

Теперь, если правительство захочет арестовать украинских беженцев, у него есть их домашние адреса в архивах.

Однако Дональд Трамп, вступая в должность президента, закрыл программу и прекратил выдавать продления для тех людей, чьи разрешения заканчивались.

– В целом примерно четверть миллиона украинцев приехали в США в рамках программы Объединение для Украины. Те, кто приехал до 16 августа 2023 года, все еще охвачены отдельной программой, которая называется “временный защищенный статус”. Но примерно 120 000 человек, прибывших в этот день или позже, будут находиться в стране нелегально с момента истечения срока действия их гуманитарного разрешения, – пояснили журналисты.

Между тем Дональд Трамп накануне заявлял, что может позволить украинцам оставаться в США до окончания войны.

Однако волонтер-юрист из некоммерческой организации Nova Ukraine Вера Серова рассказала, что люди, которые потеряют свой статус, окажутся в затруднительном положении.

– Люди либо не имеют куда пойти, либо не имеют достаточно денег, чтобы уехать и начать все сначала в еще одной новой стране, – подчеркнула она.

Издание рассказало историю 44-летней Мирославы Войцех, которая приехала в США вместе со своим сыном Александром в сентябре 2023 года.

Ее ребенку сейчас четыре года, а срок их гуманитарного статуса истекает 2 сентября.

– Это выбор между страхом там и страхом здесь. Впереди нас ждет только страх, – заявила женщина.

Ранее стало известно, что украинцы в США могут потерять работу из-за политики администрации Трампа.

Издание CBS News рассказывает об украинке Лиане Аветисян, которая переехала в США вместе с семьей.

Она устроилась на работу в компанию по замене окон, хотя у нее не было опыта. Однако теперь она может потерять свое место из-за срока действия разрешений на работу, который вскоре истечет для украинцев.

