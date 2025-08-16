Лидеры «коалиции решительных» проведут переговоры накануне визита Зеленского в США
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о ближайшей встрече стран-участниц «коалиции решительных» после завершения переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.
Об этом французский лидер написал в сети X.
Макрон о продолжении давления на Россию
По информации The Guardian, лидеры «коалиции желающих» проведут видеоконференцию в воскресенье после обеда накануне визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.
Встречу возглавят французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Комментируя итоги саммита в Анкоридже, Макрон заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию до тех пор, пока продолжается ее захватническая война и пока не будет установлен прочный и длительный мир.
По словам французского президента, любой устойчивый мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности.
В этом контексте Макрон поддержал готовность Соединенных Штатов внести свой вклад в обеспечение таких гарантий.
— Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами из «коалиции решительных», с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретных результатов, — отметил Макрон.
Французский лидер также подчеркнул, что важно извлечь все уроки из опыта последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять своих обязательств.
Макрон пообещал продолжать тесно сотрудничать с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы защитить наши интересы в духе единства и ответственности.
— Франция остается твердо на стороне Украины, — резюмировал французский президент.
Напомним, что во время саммита Трампа у Путина на Аляске не было подписано никаких соглашений.
Однако удалось достичь предварительной договоренности о трехсторонней встрече в формате Украина-США-Россия.
После телефонного разговора между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским украинский лидер анонсировал поездку в Вашингтон в понедельник, 18 августа.