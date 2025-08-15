США рассматривают санкции против Роснефти и Лукойла в случае провала саммита на Аляске

США изучают возможность введения санкций против российских нефтяных гигантов Роснефть и Лукойл как один из вариантов давления на президента РФ Владимира Путина для достижения перемирия с Украиной.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Санкции против Роснефти и Лукойла: что известно

По словам собеседников, целью санкций против двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний является ограничение энергетических доходов Кремля в случае, если саммит Трампа и Путина не даст результатов.

Американские чиновники отмечают, что из-за опасений по поводу роста цен на нефть, Трамп может сделать такой шаг краткосрочным.

Среди других возможных мер — усиление ограничений для так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров и дополнительные пошлины для покупателей российской нефти, в частности Китая.

Источники отмечают, что любой из этих шагов будет внедряться постепенно.

Ранее Трамп заявлял, что предпочитает пошлины санкциям, считая их более действенными.

Министерство финансов США пока не прокомментировало эту информацию.

Государственная компания Роснефть, которую возглавляет близкий соратник Путина Игорь Сечин, и Лукойл являются двумя крупнейшими нефтяными производителями России.

Вместе они обеспечивают почти половину общего экспорта сырой нефти страны — около 2,2 млн баррелей в день в первой половине этого года, по оценкам Bloomberg.

