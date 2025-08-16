Трамп сообщил Зеленскому и лидерам ЕС, что Путин хочет получить весь Донбасс — СМИ

Во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС президент США заявил, что Россия не изменила своей позиции в вопросе территорий. По словам американского лидера, глава Кремля стремится полностью контролировать Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщает Bloomberg.

Путин стремится полностью получить контроль над Донбассом: что известно

Издание пишет, что Путин требует полного выхода украинских войск с территории Донецкой и Луганской областей.

По словам источников Bloomberg, Россия готова отказаться от претензий на контроль над районами Херсонской и Запорожской областей, территории которых сейчас контролирует Украина. Фактически заморозив линию фронта там.

Трамп заявил, что готов содействовать гарантиям безопасности для Украины, но без привлечения НАТО, и предположил, что Путин может согласиться на такой формат.

Как пишет издание, лидеры ЕС обеспокоены такими заявлениями. Некоторые из них считают, что теперь Трамп может оказывать давление на Зеленского, вынуждая украинского лидера пойти на территориальные уступки для заключения мирного соглашения с Россией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение президента США Дональда Трампа о трехсторонней встрече Украина-Америка-Россия после полуторачасового разговора по результатам саммита с Путиным и формат будущих переговоров.

