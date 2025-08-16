Трамп пригласил лидеров ЕС присоединиться к встрече с Зеленским в Вашингтоне — NYT

Дональд Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к встрече с Владимиром Зеленским, которая состоится в Вашингтоне 18 августа.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на анонимные источники.

Встреча Трампа, Зеленского и лидеров ЕС в Вашингтоне: что известно

Издание пишет, что Трамп заявил представителям Евросоюза о полной поддержке идеи завершения войны в Украине. Во время встречи лидер США планирует представить план мирного соглашения, который, вероятно, может включать территориальные уступки со стороны Украины.

Сейчас смотрят

Также источники указывают на изменение позиции Трампа относительно немедленного прекращения огня после встречи с Путиным на Аляске.

Президент США якобы считает, что быстрого мирного договора можно достичь, если президент Зеленский согласится передать России весь Донбасс, включая те районы, которые еще остаются под контролем Украины.

Также, по данным анонимных источников NYT, российский диктатор выдвинул дополнительные требования, а именно вернуть официальный статус русскому языку в Украине и обеспечить безопасность русским православным церквям.

Накануне лидеры ЕС в своем заявлении сообщили о том, что Украина должна самостоятельно принимать решения относительно своих территорий.

В то же время в издании отметили, что Трамп во время разговора с европейскими лидерами не упомянул о возможности новых санкций или экономического давления на Россию. Европейские же политики подчеркнули, что будут продолжать политику санкций и давления на Москву до тех пор, пока не прекратятся убийства в Украине.

Напомним, после встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске Европейский Союз ожидает проведения трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.