В Кремле заявляют, что на Аляске не обсуждали трехстороннюю встречу

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков утверждает, что во время встречи на Аляске между российским диктатором Путиным и президентом США Дональдом Трампом не обсуждалась возможность трехсторонней встречи с участием Украины.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Трехсторонняя встреча: что говорят в Кремле

По словам Ушакова, тема проведения трехстороннего саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского якобы пока не поднималась.

Кроме того, Ушаков сказал СМИ, что “не знает”, когда состоится возможная вторая встреча Трампа и Путина.

В пятницу, 15 августа, на Аляске в городе Анкоридж состоялся саммит с участием Трампа и Путина.

Американский президент сообщил, что по его итогам не было подписано ни одного соглашения, но саму встречу он назвал “очень продуктивной”.

На брифинге он также анонсировал телефонные разговоры с НАТО и Зеленским, чтобы “рассказать ему о встрече”.

Позже президент Украины сообщил, что провел отдельную беседу с Трампом, которую назвал содержательной, а затем совместную с участием европейских лидеров. Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече в формате Украина-Америка-Россия.

