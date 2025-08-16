В Кремле заявляют, что на Аляске не обсуждали трехстороннюю встречу
Помощник главы Кремля Юрий Ушаков утверждает, что во время встречи на Аляске между российским диктатором Путиным и президентом США Дональдом Трампом не обсуждалась возможность трехсторонней встречи с участием Украины.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Трехсторонняя встреча: что говорят в Кремле
По словам Ушакова, тема проведения трехстороннего саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского якобы пока не поднималась.
Кроме того, Ушаков сказал СМИ, что “не знает”, когда состоится возможная вторая встреча Трампа и Путина.
В пятницу, 15 августа, на Аляске в городе Анкоридж состоялся саммит с участием Трампа и Путина.
Американский президент сообщил, что по его итогам не было подписано ни одного соглашения, но саму встречу он назвал “очень продуктивной”.
На брифинге он также анонсировал телефонные разговоры с НАТО и Зеленским, чтобы “рассказать ему о встрече”.
Позже президент Украины сообщил, что провел отдельную беседу с Трампом, которую назвал содержательной, а затем совместную с участием европейских лидеров. Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече в формате Украина-Америка-Россия.