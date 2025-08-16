В США готовят законопроект о признании РФ спонсором терроризма из-за похищения детей

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль планируют внести в Сенат законопроект, который может официально признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массового похищения и депортации украинских детей. Также в этот список может попасть и Беларусь.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник, информированный о законопроекте.

США могут признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей: что известно

Издание пишет, что документ опирается на данные правительства Украины и многочисленные отчеты в СМИ. В них говорится, что Россия и Беларусь начиная с 2022 года незаконно вывезли десятки тысяч украинских детей.

Сейчас смотрят

— Согласно достоверным сообщениям, Российская Федерация похитила, депортировала или переместила украинских детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет. Режим президента Путина стремится к русификации украинских детей путем похищения, депортации или перемещения, чтобы уничтожить их украинскую идентичность, — говорится в проекте законопроекта, на который ссылается NBC.

Также отмечается, что Беларусь способствовала похищениям украинских детей, как непосредственный союзник России.

Если законопроект будет внесен и принят, Россия получит 60 дней на то, чтобы доказать, что пропавшие дети возвращены в свои семьи или к опекунам в безопасных условиях и начался процесс их полной реинтеграции в украинское общество.

В случае невыполнения этого требования госсекретарь США будет обязан официально признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма.

Издание сообщает, что в прошлом месяце сенаторы Грэм и Блументаль, вероятно, передали законопроект президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи в Риме.

Также первая леди США Мелания Трамп выразила обеспокоенность по поводу массовых похищений украинских детей. В пятницу на Аляске Дональд Трамп передал Владимиру Путину личное письмо от жены, в котором речь шла об этой проблеме.

Фото: Андрей Ермак

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.